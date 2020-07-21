Події в Луцьку СБУ кваліфікувала як теракт

За фактом захоплення автобуса із заручниками в Луцьку Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження про терористичний акт.

Про це повідмоляє у Facebook пресслужба Управління СБУ у Волинській області.

"За фактом захоплення у Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса "Краснилівка-Берестечко" слідчими Служби безпеки Украї̈ни розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу Украї̈ни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у заховленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.