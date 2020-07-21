Шмигаль запевняє, що буде зроблено все для порятунку заручників у Луцьку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що буде зроблено усе для порятунку життя і здоров’я людей, яких захопили у заручники у Луцьку.

Про це він розповів під час преспідходу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На даний момент там (у Луцьку — ред.) перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, із ним відповідні підрозділи, ведеться робота. Я, звичайно, маю інформацію, контролюю цю ситуацію. Усе, що треба буде для того, щоб врятувати людські життя і здоров’я, ми зробимо”, - зазначив Шмигаль.

Він заявив, що “особисто готовий на багато що” для звільнення заручників і порятунку людських життів, але додав, що “питання в адекватності цього терориста, питання в тому, як дійсно врятувати життя цих людей”.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у заховленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.