"Луцький терорист" відсидів 10 років за шахрайство та розбій

Підозрюваний у захопленні заручників у Луцьку - це 45-річний Максим Кривош, двічі судимий, він відсидів загалом 10 років, у тому числі за шахрайство, розбій, бандитизм і незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомив в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Підозрюваним у захопленні заручників є громадянин України Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уродженець селища Гай, Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий, відбував покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння ряду тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Геращенка, 17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області засудив Кривоша за ст.142 ч. 2 (Розбій), ст. 143 ч. 2 (Шахрайство), ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

Через 11 років, 07.11.2005, Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив йому вирок за ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як повідомляв Укрінформ, на Театральній площі Луцька невідомий, який називає себе Максимом Плохим, захопив рейсовий автобус Берестечко-Краснилівка з пасажирами. В області запроваджено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі знаходиться 10 пасажирів.

Територія центру міста перекрита для гарантування безпеки громадян. На місці працюють всі служби поліції.

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