ЗМІ дізналися справжнє імя "луцького терориста"

Справжнє прізвище чоловіка, який захопив заручників у Луцьку і називає себе Максимом Плохим, - Кривош, він офіційно прописаний у місті Дубно.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Волинські Новини".

"Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Прописаний він офіційно в місті Дубно... Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих ", - йдеться у повідомленні.

За словами людей, які його впізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе, уникаючи конкретної інформації, пише видання.

За інформацією інформагентства, чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу «Філософія злочинця».

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.

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