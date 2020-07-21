Луцькі журналісти поспілкувалися з терористом – кажуть, той помітно нервує

Журналісти волинського телеканалу "Перший" стверджують, що за телефоном однієї із заручниць поспілкувалися з терористом, який захопив автобус з пасажирами у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці телеканалу у Facebook.

"Журналісти “Першого” поговорили із однією з заручниць луцького терориста. Вдалося поспілкуватися і з самим чоловіком, який називає себе Максим Плохой. Той спілкується чистою українською мовою, помітно нервує", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили журналісти, лучанка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла з ними на зв'язок. Терорист вимагав від заручників максимально поширити вимоги, оприлюднені ним у соцмережах. Він також наголосив, що має багато зброї та вибухівки, а також замінував якесь людне місце у Луцьку.

Вимоги "Плохого" полягають в тому, щоб високопосадовці усіх гілок влади України, очільники церков і великі бізнесмени записали відеозвернення, в яких назвали б себе "терористами в законі", оскільки "держава завжди була і є перший терорист". Президент же повинен порадити усім дивитися фільм "Земляни".

Як повідомляв Укрінформ, на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус Берестечко-Краснилівка з пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі перебуває 10 пасажирів.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.