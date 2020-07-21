"Луцький терорист" подзвонив Бутусову - вимагає прибуття ЗМІ

Головний редактор видання "Цензор" журналіст Юрій Бутусов повідомив, що йому зателефонував "луцький терорист" з вимогою, щоб до місця захоплення заручників приїхали журналісти.

Про це Бутусов повідомив у Facebook.

"Щойно мені дзвонив "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має у своєму розпорядженні зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно. Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені у зверненні", - написав Бутусов.

Він також зазначив, що терорист вимагає, "щоб всі журналісти до нього приїхали".

"Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі. Він сказав, що підозрює, ніби я співробітник поліції, і кинув трубку", написав Бутусов.

Як повідомляв Укрінформ, на Театральній площі Луцька невідомий, який представився як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі знаходиться 10 пасажирів. Раніше повідомлялося про 20 пасажирів.

Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. На місці працюють всі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів до Луцька для особистої координації дій підрозділів МВС.