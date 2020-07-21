"Луцький терорист" перебував на психіатричному лікуванні – поліція

Чоловік, який сьогодні вранці захопив у Луцьку рейсовий автобус Берестечко-Краснилівка і утримує в заручниках близько 20 осіб, перебував на психіатричному лікуванні.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Департамент карного розшуку.

"️Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Загалом по ситуації поінформували, що штори автобусу закриті, одне з вікон розбито.

Злочинцем було здійснено 2 постріли в бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув з автобуса гранату, яка, на щастя, не здетонувала.

️Як повідомив на своїй офіційній сторонці заступник міністра МВС України Антон Геращенко, у мережі інтернет за авторством «Максим Плохой» викладено книгу «Философия преступника», в якій автор описує своє перебування в місцях позбавлення волі та свої погляди на життя.

В області введено оперативний план «Заручник», СБУ введено план «Бумеранг»», територію площі оточено спецпризначенцями. На місці працюють усі підрозділи МВС.

Як повідомляв Укрінформ, на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.