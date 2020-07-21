"Луцький терорист" заховав ще одну бомбу в місті - поліція

Терорист, який тримає у заручниках людей в автобусі на Театральній площі в Луцьку, міг закласти в місті ще одну бомбу.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Департамент карного розшуку.

"Злочинець має велику кількість зброї: гранати і інша автоматична зброя. Міна є ще в одному людному місці міста, яка здетонує", - йдеться у повідомленні.

Також на Youtube-каналі користувача з ніком "Максим Плохой" з'явилося відео, яке вважають зверненням луцького терориста. На ньому чоловік з автоматичною зброєю каже російською мовою: "З днем антисистеми. Не обманюйте себе. Святкуйте правду".

Сектор комунікації поліції Волинської області повідомив, що відомості стосовно інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, у центрі Луцька невідомий захопив рейсовий автобус Берестечко-Красилівка. Всередині, за інформацією поліції, перебуває близько 20 заручників. З автобуса чулися постріли. Поліція перекрила центр міста і намагається зв'язатися зі злочинцем телефоном.