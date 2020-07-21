Аваков терміново вилетів до Луцька

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

"Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події", йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зеленський тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем

Як повідомлялося, сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.

В області введено оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.