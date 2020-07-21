СБУ уточнила кількість заручників у захопленому “луцьким терористом” автобусі

У Службі безпеки України уточнили, що в заручниках у терориста у Луцьку знаходиться приблизно 10 осіб.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"За попередньою інформацією, в автобусі знаходиться приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить все можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників.

Жителів Луцька просять для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях.

Як повідомляв Укрінформ, на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах.

Раніше повідомлялося, що чоловік утримує в заручниках близько 20 осіб.

Фото: Конкурент