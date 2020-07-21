СБУ уточнила кількість заручників у захопленому “луцьким терористом” автобусі

СБУ уточнила кількість заручників у захопленому “луцьким терористом” автобусі

Укрінформ
У Службі безпеки України уточнили, що в заручниках у терориста у Луцьку знаходиться приблизно 10 осіб.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"За попередньою інформацією, в автобусі знаходиться приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить все можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників.

Жителів Луцька просять для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях.

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Як повідомляв Укрінформ, на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах.

Раніше повідомлялося, що чоловік утримує в заручниках близько 20 осіб.

Фото: Конкурент

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