У центрі Луцька - Нацгвардія зі спецтехнікою

Близько 100 нацгвардійців та спецтехніка залучені до операції зі звільнення заручників у місті Луцьк.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

“У Луцьку, де чоловік захопив рейсовий автобус «Берестечко — Краснилівка» з пасажирами, близько сотні військовослужбовців та спецтехніка Національної гвардії України беруть участь у спецоперації зі звільненню заручників. Це військовослужбовці патрульних підрозділів місцевої військової частини та декілька штурмових груп спецпідрозділу Нацгвардії “Омега”, - йдеться у повідомленні.

Задля безпеки громадян гвардійці оточили територію та здійснюють заходи щодо попередження можливих деструктивних дій, спрямованих на погіршення ситуації. Рух транспорту та людей центром міста повністю перекритий.

Фото: Нацгвардія

Як повідомлялося, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.

Фото: Маркіян Лисейко; Нацгвардія