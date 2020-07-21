Гранату “луцького терориста” знешкодили, центр міста - перекритий

Працівники поліції допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події.

Про це інформує Нацполіція у Telegram.

“Поліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.

Територія середмістя Луцька залишається перекритою задля забезпечення безпеки громадян.

Правоохоронці закликали містян “не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах”.

“Усі задіяні сили скоординовано працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників”, - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.

Фото: Конкурент