ЗМІ вийшли на родину "луцького терориста", дружина їде до нього

Дружина Максима Кривоша, якого підозрюють у захопленні заручників у Луцьку, їде в обласний центр Волині.

Про це повідомляє "Суспільне", журналісти якого поспілкувалися з сином Кривоша.

"На місці Суспільному вдалось коротко поспілкуватись із 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він також додав, що мати поїхала в Луцьк", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у місті Дубно, де зараз проживає Максим Кривош, працюють правоохоронці. Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржились у поліцію, бо той буцімто бив дружину й сина.

Представниця ОСББ повідомила журналістам "Суспільного", що у помешканні та підвальному приміщенні представники правоохоронних органів шукали вибухівку, але нічого не знайшли.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у заховленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.

фото Суспільне