Син заручниці передав ЗМІ запис розмови з "луцьким терористом"

Син однієї із заручниць, яку утримує у рейсовому автобусі в Луцьку чоловік, що називає себе Максом Плохим, передав журналістам запис своєї розмови з терористом.

Про це повідомляє "Суспільне. Волинь".

"З мамою йому вдалося поспілкуватися буквально кілька секунд. Жінка сама йому зателефонувала, потім передала слухавку терористу. З розмови видно, що чоловік, який захопив заручників, намагається привернути увагу журналістів", - йдеться у повідомленні.

Запис розмови оприлюднено на сайті "Суспільного".

У розмові терорист вибачався, що "сталася така ситуація", і наполягав на тому, щоб його вимоги були надіслані максимальній кількості ЗМІ.

Вимоги "Плохого", поширені ним у соцмережах, полягають в тому, щоб високопосадовці усіх гілок влади України, очільники церков і великі бізнесмени записали відеозвернення, в яких назвали б себе "терористами в законі", оскільки "держава завжди була і є перший терорист". Президент же повинен порадити усім дивитися фільм "Земляни".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.

фото: Конкурент