Аваков розповів про переговори з “луцьким терористом” і стан заручників

Правоохоронці випробують усі методи, щоб питання звільнення заручників у Луцьку з автобусу було вирішено мирно.

Про це на брифінгу у Луцьку повідомив очільник МВС України Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розмовляли з родичами, з дружиною, з друзями. Ми пробуємо і випробуємо усі методи, щоб це питання мирно вирішилося. У нас працює спеціальна група, тут є також перший заступник голови СБУ (керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький — ред.), представник Офісу Президента (Кирил Тимошенко — ред.). Далі — працюють спеціалісти”, - сказав Аваков.

Він зазначив, що з чоловіком, який захопив заручників у Луцьку, проводять переговори.

"У нас є контакт з чоловіком, який захопив людей. Ми з ним розмовляємо, переговори йдуть. Люди знаходяться в нормальному стані, за його словами і за словами одного з тих, з ким нам вдалося поговорити. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо вирішити ситуацію, так чи інакше", - зазначив Аваков.

Міністр попросив ЗМІ бути обачнішими в коментарях і не поширювати недостовірну інформацію. Зокрема, за його словами, немає підтвердження того, що людина, яка захопила заручників, перебувала на психіатричному лікуванні.

Скупість відповідей на запитання журналістів міністр пояснив тим, що у терориста в руках смартфон і він відстежує всю інформацію, яку поширюють ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у заховленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.