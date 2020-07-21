"Луцький терорист" висунув свої вимоги

Чоловік, який захопив у Луцьку рейсовий автобус з пасажирами, висунув свої вимоги до топ-осіб України.

Ці вимоги зловмисник, який назвався "Максимом Плохим" опублікував у Twitter.

Зокрема, він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, Верховної Ради, церков, олігархи записали і виклали в YouTube заяви про те, що вони - терористи в законі.

"Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста; всі вибухнуть, якщо не буде такого: голови судів (КСУ, ВС), Вищої ради правосуддя, генпрокурор, міністр юстиції, директор кримінально-виконавчої служби, прем'єр, голова Верховної Ради, міністр оборони, голова СБУ, глави церков: Філарет, Єпіфаній, Онуфрій, Шевчук, Ахмед Тамім, протестантської, римо-католицької, а також: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Медведчук - всі викладають у соцмережі на свої сторінки і в Ютуб відеозвернення з текстом: "Я - П.І.Б ., посада, я - терорист в законі", - написав Плохой.

Також він вимагає, щоб Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом: "фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім".

Як повідомлялося, за даними Департаменту кримінального розшуку Нацполіціі, людина, яка вранці 21 липня захопила в Луцьку рейсовий автобус Берестечко-Краснилівка і тримає в заручниках близько 10 осіб, раніше знаходилася на психіатричному лікуванні.

Тим часом в області запроваджено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита для гарантування безпеки громадян. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Фото: Конкурент