Поліція посилила заходи безпеки у дев'яти регіонах

Національна поліція посилила заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку у дев’яти регіонах України.

Про це Нацполіція повідомила у Facebook.

"Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.

За даними поліції, для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости.

Згідно з повідомленням, поліцейські здійснюють такі превентивні заходи:

перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду;

перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час;

особливу увагу звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої;

забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.

Поліцейські закликають громадян із розумінням ставитися до вказаних превентивних заходів.

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Як повідомлялося, 21 липня о 9.25 у центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Їх вдалося звільнити близько 22 години вечора в результаті штурму. Терориста затримано.

Також у Києві у вівторок були виявлені два вибухові пристрої на ринку "Мінський". Крім того, правоохоронці перевіряли в столиці кілька повідомлень про замінування, зокрема ТРЦ, залізничного вокзалу, аеропорту "Київ" (Жуляни).