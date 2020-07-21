Столична поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

"До забезпечення публічної безпеки та громадського порядку задіяні додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під посиленим наглядом правоохоронців перебуватимуть не лише вулиці Києва, але й місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метрополітену тощо, зазначили в поліції.

Поліція посилила заходи безпеки на вулицях Києва / Фото: Поліція Києва

У поліції наголошують, що у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета слід терміново повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально детальну інформацію. Окрім того, категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку.

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Поліція Києва закликає киян та гостей столиці з проханням бути уважними та обережними і, у разі необхідності, негайно телефонувати на спецлінію 102.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві у вівторок правоохоронці перевіряли кілька повідомлень про замінування, зокрема ТРЦ, залізничного вокзалу, аеропорту "Київ" (Жуляни).