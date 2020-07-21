У Києві евакуювали залізничний вокзал – шукають вибухівку

Роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежено у зв’язку з повідомленням про замінування, людей евакуйовано.

Про це повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у Facebook.

“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці”, - ідеться в повідомленні.

Водночас в Укрзалізниці проінформували, що поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.