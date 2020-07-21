На центральному вокзалі Києва вибухівки не знайшли

На центральному вокзалі Києва вибухівки не знайшли

Укрінформ
Після перевірки повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу Києва жодних небезпечних пристроїв виявлено не було.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці у Facebook.

“Роботу Центрального залізничного вокзалу у м. Києві відновлено. Він працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено”, - йдеться у повіодмленні.

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Раніше в Укрзалізниці повідомляли про тимчасове обмеження роботи Центрального залізничного вокзалу Києва через анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.

Проводилася евакуація всіх працівників та пасажирів вокзалу, об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

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