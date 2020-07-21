На центральному вокзалі Києва вибухівки не знайшли

Після перевірки повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу Києва жодних небезпечних пристроїв виявлено не було.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці у Facebook.

“Роботу Центрального залізничного вокзалу у м. Києві відновлено. Він працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено”, - йдеться у повіодмленні.

Раніше в Укрзалізниці повідомляли про тимчасове обмеження роботи Центрального залізничного вокзалу Києва через анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.

Проводилася евакуація всіх працівників та пасажирів вокзалу, об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.