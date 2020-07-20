У столиці чоловік "замінував" школу і хотів підірвати будинок

У Києві поліцейські затримали психічно нездорового киянина, який неправдиво повідомив про мінування школи та намагався підірвати будинок.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні двох злочинів та готують клопотання до суду для прийняття рішення щодо примусового лікування чоловіка", - йдеться у повідомленні.

На спецлінію 102 зателефонував невідомий із повідомленням про те, що він нібито заклав вибухівку у будівлі школи на вулиці Семашка, і на адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники, вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою.

Під час огляду приміщень та прилеглої до школи території поліцейські жодних підозрілих предметів чи речовин не виявили.

Правоохоронці після опитування свідків та очевидців події встановили особу абонента, який зробив хибний виклик.

Разом із цим, до правоохоронців надійшла інформація про те, що після цього дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки та зачинив вікна, заявив матері, що збирається підірвати будинок, після чого пішов у невідомому напрямку.

Тож, у будинку на вулиці Доброхотова, де проживає правопорушник, працівники ДСНС та газової служби відключили газ та спільно з поліцейськими провели евакуацію мешканців під’їзду.

"Оперативні працівники протягом кількох годин вели пошуки зловмисника, а коли розшукали, затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження, який, згідно з висновком лікарів-психіатрів, має проблеми з психічним здоров’ям", - уточнюється у повідомленні.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Незакінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру та готують клопотання до суду для прийняття рішення щодо його примусового лікування.

У відомстві нагадали, що при виявленні запаху газу слід негайно перекрити вентилі на газовому приладді та крани подачі, відкрити вікна й двері та зателефонувати в аварійну службу газу за номером 104 або надати інформацію у поліцію за номером 102.

Фото: npu.gov.ua