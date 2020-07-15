Уряд підтримав проєкт закону про посилення покарання за “мінування”

Кабінет міністрів підтримав проєкт закону «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

Рішення було схвалено з доопрацюванням цього документа з внесенням технічно-юридичних правок упродовж дня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття цього законопроєкту є суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, а також забезпечення економії матеріальних і інших ресурсів органів держвлади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації.

Законопроєктом пропонується встановити як обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

У законопроєкті частину 2 ст. 259 ККУ пропонується викласти в новій редакції, яка встановлює посилену кримінальну відповідальність за діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо об’єктами завідомо неправдивих повідомлень стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів держвлади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти (у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна).

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У документі також підкреслюється, що за даними Нацполіції, у 2019 році слідчі розпочали досудове розслідування близько 2000 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 ККУ, що удвічі більше за показники, зареєстровані за 2018 рік. А за січень-березень 2020 року було відкрито 213 кримінальних проваджень за цією статтею.

При цьому наголошується, що такі повідомлення носять комплексний характер, коли одночасно повідомляється про замінування десятків об’єктів, і усе частіше такі повідомлення стосуються закладів охорони здоров’я, об’єктів, що мають велике значення для функціонування суспільства та безпеки населення тощо.