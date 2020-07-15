У Генічеську поліція евакуювала 400 громадян через повідомлення про мінування

На Херсонщині у курортному Генічеську поліція евакуювала 400 громадян та перевірила 14 об’єктів міста через неправдиве повідомлення про мінування.

Про це у Facebook повідомляє у середу поліція Херсонської області.

«Через автора неправдивих повідомлень про замінування 14 об’єктів в місті Генічеськ на певний час змушені були призупинити свою роботу магазини, вокзал та банківські установи. Поліцейські евакуювали працівників та відвідувачів. Після ретельної перевірки вибухових пристроїв не знайшли, усі повідомлення виявилися неправдивими», - йдеться у повідомленні.

Як інформують у поліції, у Генічеський відділ поліції надійшло повідомлення від чергового СБУ в м.Херсон. Зазначалося, що на електронну адресу служби безпеки м.Київ надійшов лист про вибухи ряду об’єктів в місті Генічеськ: лікарні, торгівельних центрів, нічних клубів та інших.

На місцях подій працювали керівництво та слідчо-оперативна група Генічеського відділу поліції, експерти вибухотехнічного відділу, кінологи, працівники ДСНС та екіпаж екстреної медичної допомоги.

Задля безпеки громадян та найретельнішої перевірки 14 об’єктів, правоохоронці на деякий час перекрили вулиці. З торгівельних центрів, банківських установ, лікарні, вокзалів евакуювали 400 працівників та відвідувачів, яких відвели на безпечну відстань. Після ретельної перевірки вказаних установ та території навколо них жодних предметів, що могли б становити загрозу безпеці громадян, не виявлено. Після цього працівники змогли повернутися на свої робочі місця.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Нині поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію.