Баканов про захоплення заручників: Робимо усе можливе, але такі процеси – непублічні

Співробітники правоохоронних органів роблять усе можливе, аби заручники в Луцьку якнайшвидше були звільнені.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, повідомляє спецслужба у Facebook.

"Наразі співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні, й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе", - сказав Баканов.

Він нагадав, що за фактом захоплення у Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.