"Луцький терорист" мав спільників, деяких уже затримали - Аваков
Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу після завершення спецоперації зі звільнення заручників, яких утримував 12 годин "луцький терорист", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Його ("луцького терориста" - ред.) спільників затримано, в тому числі кілька годин тому у Харкові один товариш затриманий, з яким він мав ділові контакти. Там вилучили кілька одиниць зброї, набої, вибухівку тощо", - сказав міністр.
У свою чергу перший заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький повідомив, що Кривош готувався заздалегідь до операції із захоплення заручників і мав спільників. "Готувався. У нього є спільники. Зараз по спільниках працюють, вже деякі затримані", - сказав він.
Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.
У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.
Близько 22 години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.