"Луцький терорист" мав спільників, деяких уже затримали - Аваков

Максим Кривош, який утримував заручників у Луцьку, мав спільників, деяких уже затримано.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу після завершення спецоперації зі звільнення заручників, яких утримував 12 годин "луцький терорист", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Його ("луцького терориста" - ред.) спільників затримано, в тому числі кілька годин тому у Харкові один товариш затриманий, з яким він мав ділові контакти. Там вилучили кілька одиниць зброї, набої, вибухівку тощо", - сказав міністр.

У свою чергу перший заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький повідомив, що Кривош готувався заздалегідь до операції із захоплення заручників і мав спільників. "Готувався. У нього є спільники. Зараз по спільниках працюють, вже деякі затримані", - сказав він.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22 години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.