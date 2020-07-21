Тероризму немає місця в Україні: Зеленський вітає звільнення заручників

Президент Володимир Зеленський привітав усіх, хто весь день боровся за звільнення заручників у Луцьку.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого", - йдеться у дописі.

Зеленський зазначив, що тепер рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто постраждав день в автобусі під прицілом.

"Тероризму немає місця в жодній країні", - наголосив він.

Водночас Зеленський видалив відео, яке опублікував на вимогу "луцького терориста". Відповідне відео зникло з його сторінки у Facebook.

Раніше Президент України Володимир Зеленський на вимогу "луцького терориста" записав відео, де закликав всіх подивитись фільм "Земляни".

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано. Інформації про те, чи хтось постраждав унаслідок штурму, наразі немає.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.

Фото: Офіс Президента