Зеленський записав відео на вимогу терориста
Відео було оприлюднене у Фейсбуці глави держави.
"Фільм "Земляни” 2005 року дивитися всім", - сказав Зеленський.
Пізніше відео стало недоступним.
Як повідомлялося, нещодавно заступник голови Нацполіції Євген Коваль домовився з луцьким терористом Максимом Кривошем про звільнення перших трьох заручників і вони покинули автобус.
За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів.
Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.
За фактом захоплення заручників слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.
Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.