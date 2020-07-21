Завдяки спецоперації "Бумеранг" вдалося уникнути жертв у Луцьку - СБУ

СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників та затримали терориста.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Співробітники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка" з пасажирами", - йдеться у повідомленні.

Завдяки спланованій Антитерористичним центром СБУ спецоперації "Бумеранг" правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди.

Наразі всі заручники звільнені, постраждалих немає.

"Дякую кожному співробітнику Центру "А" та Антитерористичного центру СБУ, усім правоохоронцям за оперативне реагування і взаємодію. Ваші професійні дії врятували 13 життів. Люди в безпеці і це – найголовніше", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Він нагадав, що за перше півріччя 2020 року Служба безпеки вже попередила 3 теракти. Тож СБУ приділяє особливу увагу боротьбі з тероризмом.

"На жаль, це реальність, в якій сьогодні живе наша країна. Вона зумовлена різними факторами, у тому числі й подіями на сході та впливом Російської Федерації на ситуацію в Україні. Однак ми робимо все можливе, аби системно протидіяти будь-яким проявам тероризму. Це один із головних напрямів діяльності СБУ, і він буде тільки посилюватися. Кожен громадянин України має почуватися в безпеці й без страху пересуватися вулицями міст та населених пунктів", - додав Баканов.

Голова СБУ високо оцінив координацію абсолютно всіх залучених силових структур держави при звільненні заручників.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

За даними СБУ, в автобусі 10 перебувало пасажирів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.