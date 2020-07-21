Президент розмовляв з "луцьким терористом" - Мендель

Президент Володимир Зеленський поговорив із чоловіком, який захопив рейсовий автобус із пасажирами у Луцьку, після чого трьох заручників було звільнено.

Про це Укрінформу повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель.

"Завдяки розмові Президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе Максимом «Плохім», який утримує автобус з людьми у Луцьку, троє людей покинули транспортний засіб і зараз перебувають на свободі", - зазначила вона.

Мендель додала, що Президент і надалі тримає ситуацію зі звільненням заручників у Луцьку на контролі.

Як повідомлялося, нещодавно заступник голови Нацполіції Євген Коваль домовився з луцьким терористом Максимом Кривошем про звільнення перших трьох заручників, і вони покинули автобус.

Вранці 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів.

Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

За фактом захоплення заручників слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.