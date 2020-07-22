Спільник "луцького терориста" погодився співпрацювати зі слідством

Житель Харкова, якого затримали за звинуваченням у співучасті в організації теракту в Луцьку, погодився співпрацювати зі слідством.

Про це повідомив пресцентр ГУ Нацполіції Харківської області.

"Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу.

Раніше повідомлялося, що у спільника "луцького терориста" правоохоронці провели обшуки, у нього знайшли вибухівку і зброю.

Нагадаємо: вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів у загальній складності 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22 години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручники були звільнені, а терорист — затриманий.