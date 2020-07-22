Спільник "луцького терориста" погодився співпрацювати зі слідством
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Укрінформ
Житель Харкова, якого затримали за звинуваченням у співучасті в організації теракту в Луцьку, погодився співпрацювати зі слідством.
Про це повідомив пресцентр ГУ Нацполіції Харківської області.
"Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу.
Нагадаємо: вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів у загальній складності 10 років за тяжкі злочини.
Близько 22 години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручники були звільнені, а терорист — затриманий.