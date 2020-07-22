У Харкові силовики проводять обшук у ймовірного спільника "луцького терориста"

СБУ разом із правоохоронцями проводить обшуки у квартирі імовірного спільника Максима Кривоша — терориста, який захопив заручників у Луцьку.

Про це повідомила поліція Харківської області у Facebook.

"Поліція Харківщини спільно з СБУ проводить обшуки за адресою проживання цієї особи. Під час обшуків вилучено зброю, вибухівку. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Зараз із затриманим працюють слідчі", - йдеться у повідомленні.

Місцеве видання 057 проінформувало, що під час обшуку в харків'янина силовики знайшли 2 пістолети марки ТТ і 6 гранат різного типу.

"СБУ отримала інформацію, що з Луцька до Харкова нині затриманий терорист відправив посилку. Відправив особисто. Швидко встановили одержувача і зайшли до нього у квартиру на обшук", - заявило джерело видання.

Затриманий - харків'янин 1976 року народження. Наразі встановлюється його причетність до цього теракту.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано. Постраждалих унаслідок штурму немає.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.