У поліції розповіли, навіщо і на скільки посилили заходи безпеки у регіонах

МВС запровадив режим безпеки в 9 областях України на період, необхідний для відпрацювання контактів луцького терориста Максима Кривоша і подальшого розслідування ситуації, яка мала місце в Луцьку 21 липня.

Про це розповів глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Безумовно, це превентивний захід, пов'язаний із цим надзвичайним випадком, кваліфікованім за ст. 258 Кримінально-процесуального кодексу, терористичні акти, 147, захоплення заручників. Для того, щоб з превентивно-профілактичною метою убезпечити, таке посилення є абсолютно природним", - розповів Шевченко.

За його словами, посилення безпеки в українських регіонах триватиме до тих пір, поки правоохоронці вважатимуть за необхідне, оскільки йде ще оперативне відпрацювання всіх можливих контактів та зв'язків зловмисника для розслідування ситуації.

Нагадаємо: раніше Національна поліція посилила заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку у дев’яти регіонах України, а саме на територіях Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.