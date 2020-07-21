Аваков про "луцького терориста": Його чекає дуже довгий тюремний строк

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що "луцького терориста" чекає "довгий тюремний строк".

Про це він сказав на брифінгу після завершення спецоперації зі звільнення заручників, яких утримував 12 годин "луцький терорист", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він неврівноважена людина, він собі намалював свій світ у голові, придумав свою помсту цьому світу, придумав свої якісь тези... Це такий собі кримінальний світ, який довго-довго сидів в тюрмі і намалював своє поняття справедливості та цінності людського життя. Його чекає дуже довгий тюремний строк", - заявив Аваков.

За його словами, дуже добре, що все обійшлося без жертв, в іншій ситуації спезназу довелося б діяти на ураження.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.

Фото: twitter.com/AvakovArsen