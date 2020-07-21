В ОП кажуть, що Президент вмовив терориста здатись і відпустити заручників

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Президент Володимир Зеленський вмовив зловмисника у Луцьку здатись і відпустити всіх заручників.

Про це Тимошенко написав у Facebook.

"Важкий день у Луцьку. Завдяки Президенту вдалось уникнути жертв. Спочатку Президент вмовив зловмисника відпустити 3-х заручників — літню жінку, підлітка та вагітну дівчину. Потім — відпустити всіх інших і здатись зловмиснику", - написав Тимошенко.

Він також подякував СБУ та Національній Поліції за злагоджену роботу заради безпеки людей.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Спочатку ввечері було звільнено трьох заручників, а близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.