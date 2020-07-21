Геращенко каже, що "луцького терориста" направлять на психологічну експертизу

Затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, направлять на психологічну експертизу.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає "Радіо Свобода".

"Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, і вона буде проведена", – сказав Геращенко.

Він додав, що далі Кривошу оберуть запобіжний захід. За словами Геращенка, це має бути утримання під вартою без альтернативи.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано. Інформації про те, чи хтось постраждав унаслідок штурму, наразі немає.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.