Шмигаль про захоплений автобус у Луцьку: Головне - зберегти життя людей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що найважливіше у ситуації з терористом у Луцьку, який захопив автобус, - зберегти життя людей.

Про це він написав у Telegram.

"Через захоплення заручників у Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Буде доповідати про стан справ із місця подій... Зараз у місті працюють найкращі фахівці… Головне зараз – зберегти їхні життя", - написав Шмигаль.

Він додав, що у Луцьку проводиться поліцейська операція "Заручник", Служба безпеки України запровадила план "Бумеранг".

Раніше повідомлялося, що в автобусі перебуває приблизно 20 людей. Потім в СБУ уточнили, що в автобусі рейсу "Берестечко-Краснилівка", захопленого терористом, знаходиться приблизно 10 заручників.

На Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС.

Озброєний чоловік утримує в заручниках близько 20 осіб. Раніше він перебував на психіатричному лікуванні.