Шмигаль про захоплений автобус у Луцьку: Головне - зберегти життя людей
Про це він написав у Telegram.
"Через захоплення заручників у Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Буде доповідати про стан справ із місця подій... Зараз у місті працюють найкращі фахівці… Головне зараз – зберегти їхні життя", - написав Шмигаль.
Він додав, що у Луцьку проводиться поліцейська операція "Заручник", Служба безпеки України запровадила план "Бумеранг".
Раніше повідомлялося, що в автобусі перебуває приблизно 20 людей. Потім в СБУ уточнили, що в автобусі рейсу "Берестечко-Краснилівка", захопленого терористом, знаходиться приблизно 10 заручників.
На Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС.
Озброєний чоловік утримує в заручниках близько 20 осіб. Раніше він перебував на психіатричному лікуванні.