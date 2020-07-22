“Луцькому терористу” можуть дати пожиттєве - Геращенко

Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, наразі знаходиться в СІЗО, йому пред’явлено обвинувачення в тероризмі, захопленні заручників, незаконному збереженні зброї і вибухових речовин, гранат.

Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Далі його очікує обрання міри запобіжного заходу. Я впевнений, що суд ніякої іншої міри запобіжного заходу не вибере, окрім як безальтернативного тримання під вартою.... Він може отримати значний строк позбавленні волі. Думаю, що суд також врахує, що вчора ніхто не загинув при захопленні заручників. Але максимальне покарання, яке для нього може бути, враховуючи, що він раніше судимий, – це пожиттєве ув’язнення. Далі – слово за судом», - уточнив Геращенко.

За його словами, на місці події після звільнення заручників працювали криміналісти; правоохоронці зібрали усю зброю.

«Зараз взяті зразки ДНК, відбитки пальців, бо перед нами стоїть задача встановити коло спілкування цього чоловіка, чи немає у нього спільників, однодумців. Учора у Харкові був проведений невідкладний обшук у людини, яка контактувала з луцьким терористом, і у нього (того, хто контактував – ред.) вдома знайшли цілий арсенал пістолетів, гранат тощо. Ми хочемо встановити джерела походження зброї, гранат, щоб попередити можливість їх використання у майбутньому», - зазначив заступник міністра.

Осіб, які були заручниками в Луцьку 21 липня, вже оглянули медики, їх опитали слідчі, з ними працювали психологи.

«Заручників, якщо мені не зраджує пам'ять, було 13 осіб. З ними попрацювали учора психологи, їх опитали медики, також їх опитали слідчі, щоб вони допомогли відтворити точну картину подій», - сказав Геращенко.

Щодо матеріальних компенсацій людям, які були заручниками у “луцького терориста”, Геращенко уточнив, що йому невідомо, щоб таке рішення приймалося. «Якщо воно буде прийнято Кабміном, то воно буде опубліковано, але поки що у мене такої інформації немає», - наголосив він.

Водночас, відповідаючи на запитання, чому до “луцького терориста” підбігли правоохоронці вже після того, як він сам вийшов з автобуса, Геращенко зазначив, що методика проведення спецоперації має свої особливості. «Було невідомо, чи не збиралася ця людина підірвати гранату, чи зробити якісь інші дії, бо під одягом могла бути інша зброя… Було прийнято рішення для того, щоб подавити психологічно волю злочинця, в тому числі через те, щоб були створені шумові ефекти, щоб він точно не зробив нічого поганого», - наголосив він.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Спочатку ввечері було звільнено трьох заручників, а близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.

Фото: Конкурент