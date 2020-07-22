Президент розповів, як телефоном домовлявся із "луцьким терористом"

Президент Володимир Зеленський розказав про комунікацію з терористом, який утримував 13 заручників у Луцьку.

Про це розповів Зеленський у відео, яке поширив Офіс президента.

"Спочатку треба було оцінити його вимоги, оцінити наскільки він адекватна людина. Паралельно ми мали перерви у зустрічі з президентом Швейцарії, брали ці перерви, вона все розуміла. Ми хотіли тримали все на контролі що відбувається, тому що були дійсно трішечки не зрозуміли вимоги через що це відбувається треба було зрозуміти. Якщо навіть говорити про вимоги чи відпустить він людей, потім з'явилася інформація, що замінування йде не тільки цього автобусу, але ще в Луцьку є такі місця", - розповів Президент.

За словами Глави держави, впродовж 9 годин з Максимом Плохим (Кривошем - ред.) розмовляли психологи та перемовники. При цьому чоловік погрожував і хотів тільки одного – "щоб виконані були його вимоги".

Зеленський впевнений, що штурм був би результативним, "але завжди є небезпека, що можуть загинути люди". Тому президент вирішив поговорити з терористом телефоном – "спробувати отримати можливість, щоб він відпустив людей".

"Ми з ним говорили 7-10 хвилин. Ми домовилися, що він зробить перший крок. Він відпустить декількох наших людей. Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео. Після того як відео вийде в соцмережі, він через пів години випускає всіх людей. Приблизно так і відбулось. 30-40 хвилин і він відпустив заручників. І для мене все це очевидно. Це очевидні для мене кроки. Якщо ми можемо щось робити без штурму, якщо ми можемо не ризикувати життям хоча б однієї людини, то... я з такими принципами живу, жив і буду жити. Тому маємо результат. Результат – всі живі. Ми не боремося за рейтингами. Ми боремося за життя. Для мене це найголовніша цінність", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано. Інформації про те, чи хтось постраждав унаслідок штурму, наразі немає.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.