Суд завтра обере запобіжний захід "луцькому терористу"

Зловмиснику, затриманому напередодні за захоплення заручників у Луцьку, у четвер, 23 липня оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє у Facebook сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні зловмиснику оголосять про підозру, а завтра суд обиратиме йому запобіжний захід. Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що за фактом учорашніх подій у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження

Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст.147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні, 22 липня, о 12 годині запланований брифінг за участю начальника Головного управління Національної поліції Юрія Крошка та начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова. Брифінг відбудеться біля входу до ГУНП у Волинській області (м. Луцьк вул. Винниченка, 11).

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.