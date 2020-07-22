Криміналісти усю ніч працюватимуть на місці теракту в Луцьку — Геращенко

Криміналісти працюватимуть на місці теракту в Луцьку всю ніч для виявлення всіляких доказів і визначення можливих спільників зловмисника.

Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волосинки, порошинки і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу. Попереду велика робота з відновлення всієї картини подій", - написав Геращенко.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано. Унаслідок штурму ніхто не постраждав.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko