За фейкові мінування треба саджати за ґрати з конфіскацією майна — Геращенко

Повідомлення про замінування інфраструктурних об'єктів не повинні бути безкарними, якщо вони виявляються фейками — за це треба саджати на 6 – 7 років за ґрати, а ще й конфіскувати майно.

Про таку ініціативу глави МВС Арсена Авакова нагадав в ефірі ТСН заступник міністра Антон Геращенко.

"Аваков ініціював посилення відповідальності за мінування фейкових моментів. Ми хочемо, щоб за це давали по 6 – 7 років позбавлення волі й конфіскацію майна", – заявив Геращенко.

Він каже, що кожен випадок неправдивих повідомлень про мінування відстежать правоохоронці, причетних людей знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо: 15 липня Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за фейкові замінування. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

Пропонують карати зловмисників ув'язненням від 4 до 8 років із конфіскацією майна. Наразі ж за фейкове замінування карають позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.