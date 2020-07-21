Twitter та YouTube заблокували акаунти

Twitter та YouTube заблокували акаунти "луцького терориста"

Укрінформ
Twitter і YouTube заблокували акаунти Максима Плохого, який у Луцьку захопив рейсовий автобус із пасажирами.

Про це заявлено на його сторінці у Twitter.

"Дію облікового запису призупинено", - зазначено на сторінці.

Канал "луцького терориста" на YouTube також заблокований.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

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За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у заховленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.

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