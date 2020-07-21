Ткаченко про події у Луцьку: Життя людей є найважливішою цінністю
Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
"Луцьк. Усі звільнені, живі та здорові! Надзвичайно складний виклик для Президента та очільника МВС. Дякую за стійкість і мужність у вирішенні надскладних питань", - написав Ткаченко.
Він додав, що життя людей – найважливіша цінність нашої держави.
Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, захопленого терористом, а його самого затримано. Інформації про те, чи хтось постраждав унаслідок штурму, наразі немає.
Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами (раніше повідомлялося про 10 - ред.). Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини. У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.
Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.