Ткаченко про події у Луцьку: Життя людей є найважливішою цінністю

Ситуація зі звільненням заручників у Луцьку була складним викликом для Президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, але життя людей є найважливішою цінністю держави.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Луцьк. Усі звільнені, живі та здорові! Надзвичайно складний виклик для Президента та очільника МВС. Дякую за стійкість і мужність у вирішенні надскладних питань", - написав Ткаченко.

Він додав, що життя людей – найважливіша цінність нашої держави.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, захопленого терористом, а його самого затримано. Інформації про те, чи хтось постраждав унаслідок штурму, наразі немає.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами (раніше повідомлялося про 10 - ред.). Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини. У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.