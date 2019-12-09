“Нормандська зустріч” у Парижі

На саміт у Парижі збираються лідери "нормандської четвірки" - президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін.

16.00 Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де матиме низку двосторонніх перемовин і візьме участь у зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

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Згідно з програмою, “нормандський саміт” розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським).

До початку саміту заплановані зустрічі Володимира Зеленського із Емманюелем Макроном та Ангелою Меркель. Після переговорів “четвірки” планується зустріч українського президента із Володимиром Путіним.

За попередніми даними, на 19.45 (за Києвом - ред.) запланований підхід до преси лідерів “нормандської четвірки”.

Раніше Зеленський заявив, що на “нормандській зустрічі” обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

Востаннє “нормандський саміт” відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.