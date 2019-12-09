"Нормандський саміт": лідери продовжують працювати над спільним комюніке

Відео
Укрінформ
На даний момент у Парижі продовжується саміт у "нормандському форматі".

Про це повідомив журналістам заступник Офісу Президента України Кирило Тимошенко, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Наразі зустріч триває у форматі чотирьох лідерів. Лідери обговорюють проєкт комюніке, який був підготовлений до цього. Проходяться по кожному пункту комюніке, жваво обговорюють кожний пункт і доходять до якогось фінального проєкту, який буде підписаний", - розповів Тимошенко.

Він відзначив, що не може сказати, про що говорять лідери, адже це закриті переговори.

Читайте також: Євросоюз не збирається знімати санкції з Росії – Боррель

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі проходить саміт у "нормандському форматі" за участі лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-