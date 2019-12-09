"Нормандський саміт": лідери продовжують працювати над спільним комюніке

На даний момент у Парижі продовжується саміт у "нормандському форматі".

Про це повідомив журналістам заступник Офісу Президента України Кирило Тимошенко, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Наразі зустріч триває у форматі чотирьох лідерів. Лідери обговорюють проєкт комюніке, який був підготовлений до цього. Проходяться по кожному пункту комюніке, жваво обговорюють кожний пункт і доходять до якогось фінального проєкту, який буде підписаний", - розповів Тимошенко.

Він відзначив, що не може сказати, про що говорять лідери, адже це закриті переговори.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що зараз проходить чотиристороння зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини — каже, проходяться по кожному пункту заготовленого комюніке pic.twitter.com/WNeCfbLeYz — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі проходить саміт у "нормандському форматі" за участі лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.