Євросоюз не збирається знімати санкції з Росії – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися у понеділок в Брюсселі в форматі Ради ЄС, серед інших питань, розглянули ситуацію в Україні та перспективи, які може відкрити зустріч у нормандському форматі, що відбувається у Парижі, для врегулювання конфлікту.

Водночас, міністри підтвердили намір зберігати санкції проти Росії, поки не будуть вирішені проблеми, які призвели до їх введення. Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливою є не моя особиста позиція, важливою є позиція Ради ЄС, і я можу говорити вам про результати нашого обговорення та домовленостей. Щодо України – ми не зробили нічого іншого, ніж отримали інформацію про перспективи зустрічі в нормандському форматі. Не було більше жодних міркувань або пропозицій. Треба подивитися, що трапиться там. Але очевидно, що ніхто не думає про скасування санкцій без отримання результатів у вирішення проблем, які є мотивом для цих санкцій", - сказав Жозеп Боррель.

Він зауважив, що міністри обговорили перспективи, які може принести для врегулювання конфлікту в Україні "саміт чотирьох", який відбувається у нормандському форматі просто зараз.

"Я думаю, що ми маємо позитивний момент, і повинні цим скористатися. Відбулося певне поліпшення ситуації, певне розведення (сил — ред.), і я сподіваюся, що сьогоднішній саміт стане ще одним кроком до змістовного та мирного рішення конфлікту", - сказав високий представник ЄС.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ