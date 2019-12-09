Німецькі Зелені — проти прив'язки газового транзиту до "Мінська"

Пов’язувати в один блок питання продовження газового транзиту через територію України та виконання Москвою Мінських угод є вкрай невірним.

Про неприпустимість того, щоби в ході нормандського саміту 9 грудня відбувся "торг" навколо газового питання, заявив співголова партії Зелених Німеччини Роберт Габек на пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У жодному разі ці два питання не мають бути пов’язані, не має бути торгу між транзитом газу та виконанням Мінських угод", - сказав Габек, висловивши побоювання, що саме це й може відбутися через слабку позицію партнерів останніми роками.

За словами очільника партії, спорудженням газопроводу Nord Stream 2 федеральний уряд створив ситуацію "геополітичної відставки" України, оскільки "це означає, що у питанні постачання газу набуває все меншого значення, як Захід оцінює ситуацію в Україні". Політик підкреслив, що канцлер Меркель через своє схвальне ставлення до газогону втратила можливість впливати на Росію та вимагати від неї продовження транзиту через Україну і вести чесну торгівлю. Німеччина будівництвом цього проєкту "надзвичайно послабила свої позиції", переконаний Габек.

"Але ж важливо, щоби Україна залишалася частиною стратегічного альянсу Європи. Символом цього має стати продовження газопостачання", - підкреслив лідер Зелених.

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Абсолютно невірними вважають німецькі Зелені також розмови про можливість зняття санкцій до повного виконання всіх умов Мінських угод.

Габек розкритикував прем’єрів східнонімецьких земель, які постійно роблять спроби наполягали на знятті обмежувальних заходів.

"Вимоги, які ми чуємо, зокрема, з боку німецького бізнесу, про те, щоби зняти санкції та подивитися, що буде далі, ми вважаємо невірними. При всьому розумінні до інтересів німецького економічного експорту, мова йде по порушення міжнародного права, ми маємо усвідомлювати це", - заявив Габек.

Загалом він побажав успіху нормандській четвірці, відзначивши як позитив те, що саміт урешті решт відбувається, і це дає надію на мир людям на Донбасі. Європа зацікавлена в стабільній Україні, додав він.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що Президент України Володимир Зеленський 9 грудня проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після переговорів лідерів країн нормандської четвірки. За його словами, під час перемовин можливе обговорення також газового питання. Тимошенко повідомив, що у складі української делегації — міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, які за потреби братимуть участь в обговоренні газових та інших питань, які належать до їхньої компетенції.