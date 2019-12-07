Медведєв про газові переговори з Україною: Потрібно прийти до нульового варіанту

Медведєв про газові переговори з Україною: Потрібно прийти до нульового варіанту

Укрінформ
Врегулювання розбіжностей щодо питань поставок і транзиту газу через Україну можливе лише за "нульовим варіантом", рішення має бути вигідним для обох сторін.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє Інтерфакс.

"Як казав відомий монтер в Ільфа і Петра, угода є продукт при повному непротивленні сторін. Неможливо щось нав'язати. Неможливо сказати, що у вас (у Росії - ред.) з наступного року транзитний тариф зріс в п'ять разів ... Ну не буде тоді нічого. Неможливо домовитися щодо газу і водночас сказати: знаєте що, ви нам ще заплатите гроші згідно з різними судовими рішеннями", - сказав він.

"Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно прийти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вираз чи ні, але це повинно бути взаємовигідне рішення для обох сторін", - підкреслив російський прем'єр.

Коментуючи заяву Києва про те, що Україні не потрібні прямі поставки газу з Росії, адже вона отримує його за реверсом, Медведєв не погодився, що такі висловлювання - привід не поставляти газ через Україну. "Це неможливо з інших причин. Все-таки ми повинні думати про європейських споживачів. Та й, власне, про наших українських колег теж маємо думати", - зазначив він.

Говорячи про поставки газу за реверсом, Медведєв підкреслив: "Ми розуміємо, що це наш, російський газ, але отримує його Україна набагато дорожче, ніж могла б отримувати".

"Ми про це говорили українським колегам в різних форматах. Ця ціна може бути нижчою. Але для цього потрібно домовлятися", - запевняє прем'єр РФ.

Медведєв також заявив, що Росія виступає за укладення довгострокового контракту щодо газу з Україною і виходить з того, що виконувати ці зобов'язання буде не той чи інший керівник, а українська держава.

Як повідомлялося, 4 грудня Президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

Виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна вводить європейську методологію розрахунку тарифу транзиту газу, і український тариф ніяк не може вважатися завищеними, як це коментує російська сторона.

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За його словами, російській стороні було роз'яснено, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКУ) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище від тарифів альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для Газпрому.

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Таким чином, українська сторона продемонструвала конструктивний підхід до продовження транзиту газу, який гарантує, що цей транзит буде економічно вигідним для всіх сторін: української, європейської та російської, підсумував Вітренко.

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