Медведєв про газові переговори з Україною: Потрібно прийти до нульового варіанту

Врегулювання розбіжностей щодо питань поставок і транзиту газу через Україну можливе лише за "нульовим варіантом", рішення має бути вигідним для обох сторін.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє Інтерфакс.

"Як казав відомий монтер в Ільфа і Петра, угода є продукт при повному непротивленні сторін. Неможливо щось нав'язати. Неможливо сказати, що у вас (у Росії - ред.) з наступного року транзитний тариф зріс в п'ять разів ... Ну не буде тоді нічого. Неможливо домовитися щодо газу і водночас сказати: знаєте що, ви нам ще заплатите гроші згідно з різними судовими рішеннями", - сказав він.

"Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно прийти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вираз чи ні, але це повинно бути взаємовигідне рішення для обох сторін", - підкреслив російський прем'єр.

Коментуючи заяву Києва про те, що Україні не потрібні прямі поставки газу з Росії, адже вона отримує його за реверсом, Медведєв не погодився, що такі висловлювання - привід не поставляти газ через Україну. "Це неможливо з інших причин. Все-таки ми повинні думати про європейських споживачів. Та й, власне, про наших українських колег теж маємо думати", - зазначив він.

Говорячи про поставки газу за реверсом, Медведєв підкреслив: "Ми розуміємо, що це наш, російський газ, але отримує його Україна набагато дорожче, ніж могла б отримувати".

"Ми про це говорили українським колегам в різних форматах. Ця ціна може бути нижчою. Але для цього потрібно домовлятися", - запевняє прем'єр РФ.

Медведєв також заявив, що Росія виступає за укладення довгострокового контракту щодо газу з Україною і виходить з того, що виконувати ці зобов'язання буде не той чи інший керівник, а українська держава.

Як повідомлялося, 4 грудня Президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

Виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна вводить європейську методологію розрахунку тарифу транзиту газу, і український тариф ніяк не може вважатися завищеними, як це коментує російська сторона.

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За його словами, російській стороні було роз'яснено, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКУ) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище від тарифів альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для Газпрому.

Таким чином, українська сторона продемонструвала конструктивний підхід до продовження транзиту газу, який гарантує, що цей транзит буде економічно вигідним для всіх сторін: української, європейської та російської, підсумував Вітренко.