Гончарук - про транзит газу: Контракт з РФ не гарантує його виконання

Офіційні заяви Росії з приводу транзиту газу, які озвучуються на різних рівнях, необов'язково є справжньою позицією Газпрому з цього питання.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Думаю, що реальної готовності росіян до якогось варіанту ми не знаємо. Те, що озвучується на різних рівнях у ході різних раундів переговорів, необов'язково є справжньою позицією. На що реально росіяни готові, ми побачимо, коли контракт буде підписаний", - сказав він.

Він зазначив, що чув багато різних чуток про справжні наміри РФ.

"Одна з найпоширеніших - що є якісь окремі двосторонні переговори щодо поставок російського газу Україні напряму зі знижками... Насправді у нас є тристоронній формат, який давно розпочато. Він передбачає дуже тісне співробітництво і консультації з європейськими партнерами на політичному і технічному рівнях. Фактично кожен крок з української сторони узгоджується з європейцями. Тому я б не став коментувати ступінь готовності росіян", - сказав Гончарук.

Він вважає, що інтереси росіян виходять далеко за межі економіки, і розглядати будь-які відносини зараз з ними тільки в цій площині - це небезпечно.

"Потрібно просто розуміти: те, що ти підписуєш контракт, абсолютно не гарантує тобі його виконання в майбутньому. Ти повинен розуміти, як ти забезпечуєш, або чому сторони, які уклали контракт, будуть добровільно його виконувати, чому всім це вигідно", - вважає Гончарук .

На думку прем'єра, потрібно шукати такий формат, який був би стійким.

"І, на нашу думку, єдиним таким постійним форматом може бути довгостроковий контракт, який забезпечує Європі диверсифікацію поставок, а це означає достатні обсяги, і який забезпечує роботу за цим контрактом в рамках європейських правил. Для нас це три принципові речі, за межами яких я собі не уявляю переговорів", - додав Гончарук.

Як повідомлялося, контракт на транзит російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року.

Раніше український уряд неодноразово відзначав, що Росія перейшла до конструктивного діалогу. Однак наразі ніяких остаточних домовленостей щодо транзиту газу немає.

Газпром запропонував НАК "Нафтогаз України" продовжити поточний контракт або укласти новий терміном на рік в обмін на відмову української сторони від рішень Стокгольмського арбітражу.

При цьому Газпром з листопада збільшив транзит газу через українську ГТС, щоб скоротити відбір газу з європейських сховищ, а пізніше мати можливість продати газ зі сховищ за більш високими цінами. Про це написав у Facebook голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон.