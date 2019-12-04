Слухання у справі Нафтогаз vs Газпром закінчились - рішення буде 25 лютого

Закінчили слухання в Амстердамі щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу. За цим рішенням Газпром наразі має сплатити Україні близько 3 млрд дол. США.

Про це повідомляє у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

"Наша оцінка - слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували", - написав Вітренко.

Суд визначив очікувану дату винесення рішення - 25 лютого 2020 року, додав Вітренко.

Як повідомлялося, Нафтогаз пропонував Газпрому виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом з відповіддю Нафтогазу на пропозицію російської сторони про транзит.

Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року виніс рішення за позовом Нафтогазу проти Газпрому, згідно з яким російський газовий монополіст має виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії Газпрому до Нафтогазу за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогодні сума боргу російського Газпрому перед НАК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 3 млрд доларів.